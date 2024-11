PORTO SAN PAOLO. È stata Carmen Consoli a chiudere lo Showfood International Food Festival che rientra negli eventi estivi organizzati dagli Assessorati a Turismo, Cultura e Spettacolo del comune di Loiri Porto San Paolo. Nel suo concerto la cantautrice catanese, che ha portato sul palco pezzi su tematiche importanti, ricordi, passioni e lotte, non ha perso occasione per esaltare la cultura e la bellezza di Sardegna e Sicilia, dimostrando tanto amore per i “cugini”, come li ha definiti, sardi. Una parte della serata ha visto la musicista esibirsi in brani in siciliano per concludere con alcune delle sue canzoni più famose come “Amore di plastica”, “L’ultimo bacio”, “Parole di burro” e “In bianco e nero”.

“Una serata fantastica, un concerto straordinario con Carmen Consoli che ha riempito il paese come mai si era visto prima – ha dichiarato il sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai -. Un ringraziamento a quanti si sono spesi per l’organizzazione, la logistica e la buona riuscita dell’evento, agli amministratori che hanno lavorato per l’evento, alla Multiservice, alle forze dell’ordine, alla Polizia Locale, ai volontari e alla nostra eccezionale compagnia barracellare”.

La due giorni dello Showfood è stata dedicata al buon cibo da tutto il mondo e a tanta musica da ballare e cantare a squarciagola con il concerto nella prima serata, in piazza Garibaldi, della tribute band Rockside. Lungo viale Pietro Nenni, che conduce al porto, sono stati allestiti 80 stand culinari. Protagoniste le specialità sarde come il maialetto ma anche l’asado argentino e tanto altro. C’erano infatti piatti tipici anche di Liguria, Puglia e Sicilia, per poi spaziare con il resto del mondo: Spagna, Argentina, Messico, Cuba, India, Giappone e Perù.