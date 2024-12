OLBIA. La notte di Capodanno trasformerà Olbia nel cuore pulsante dell’Isola. Migliaia di persone si preparano a riempire il molo Brin per un evento atteso e unico: il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e, a seguire, quello dei Boomdabash. La città è pronta ad accogliere il pubblico con un’organizzazione che promette sicurezza, divertimento e spettacolo.

Sicurezza. L’area del molo Brin è stata rinforzata rispetto agli anni precedenti per gestire l’afflusso dei partecipanti in sicurezza. Gli ingressi e le uscite sono stati separati per facilitare il flusso del pubblico. L’arena del concerto sarà contingentata a circa 10.000 persone, mentre gli altri spettatori si potranno distribuire lungo il fronte mare.

È essenziale seguire le indicazioni degli addetti alla sicurezza per vivere una serata tranquilla. Le forze dell’ordine, tra cui Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza, insieme a Vigili del Fuoco, Protezione Civile e personale del 118, saranno presenti con uomini e mezzi per garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

Navette gratuite e parcheggi. Come raggiungere il concerto. Per ridurre il traffico e facilitare gli spostamenti, l’amministrazione comunale e l’ASPO hanno predisposto un servizio gratuito di navette attivo dalle 17:00 alle 5:00 del mattino. Le navette collegheranno i parcheggi dei centri commerciali Terranova, nella zona nord, e Auchan, nella zona sud, con l’area del concerto in circa 10 minuti.

I residenti sono invitati a lasciare l’auto lontano dal centro e a raggiungere a piedi il molo Brin, mentre i visitatori sono incoraggiati a utilizzare il servizio navetta per godersi l’evento senza preoccupazioni.

La serata. Sul palco ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti del grande evento di Capodanno. La band, amatissima dal pubblico, ha recentemente scalato le classifiche con l’ultimo album “Hello World” e il singolo “Islanda”. Dopo l’annuncio su Instagram postato qualche ora fa (“Sardegna, stiamo arrivando”), i Pinguini sono già a Olbia e sono stati avvistati e fotografati nei bar del centro.

Non meno attesi i Boomdabash, che hanno conquistato il pubblico con le hit estive come “Lambada”, in collaborazione con Paola & Chiara, e con l’ultimo album “Venduti” che ha ottenuto un grande successo.

Il programma della serata prevede l’inizio del concerto alle 22:30, i fuochi d’artificio subito dopo il brindisi di mezzanotte e la seconda parte dello spettacolo affidata ai Boomdabash. Anche il sindaco Settimo Nizzi parteciperà al brindisi, salutando il nuovo anno insieme a cittadini e visitatori. Con migliaia di persone attese, una sicurezza rafforzata e un’offerta musicale di alto livello, Olbia si conferma il centro della festa in Sardegna.