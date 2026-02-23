Olbia 23 febbraio 2026 – Cinque atleti in gara e cinque medaglie conquistate. Il team guidato dal Maestro Antonio Carta chiude con un risultato pieno i Campionati Regionali di Forme disputati domenica 22 febbraio al Palazzetto Sa Rodia di Oristano, alla presenza di 220 atleti provenienti da tutta la Sardegna.

La squadra, che si allena al Planet Fitness Olbia, ha centrato tre ori e due argenti confermando solidità tecnica e continuità nei risultati.

Sul gradino più alto del podio sono saliti Thomas Aru, Mattia Petta e Nicholas Contini, protagonisti di prove precise e ordinate che hanno convinto la giuria. Medaglia d’argento per Jacopo Aru e Andrea Mura, autori di esibizioni di livello e rimaste in bilico fino alle valutazioni finali.

Grazie ai piazzamenti individuali la società ha ottenuto il terzo posto nella classifica generale regionale, risultato che premia il lavoro svolto in palestra e consolida il gruppo tra le realtà più competitive in Sardegna.