Un gruppo di studenti della scuola secondaria di primo grado di Porto San Paolo ha partecipato a una seduta aperta del consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo, nell’ambito del progetto “Educare alla sostenibilità nell’AMP Tavolara Punta-Coda Cavallo: nuove prospettive di adattamento innovativo alla grande contrazione climatica”.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Sardegna attraverso il Servizio Svasi e curata dal Centro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità dell’Area Marina Protetta Tavolara-Punta Coda Cavallo, ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani sul cambiamento climatico e sulla cittadinanza globale. Il progetto prevede attività pratiche, lavori di gruppo ed esplorazioni urbane, con l’intento di stimolare nei ragazzi riflessioni su piccoli gesti e soluzioni che favoriscano l’adattamento ai cambiamenti climatici, la sostenibilità e la qualità della vita sociale.

Durante la seduta, le ragazze e i ragazzi hanno dimostrato grande partecipazione e consapevolezza, formulando osservazioni e proposte, avanzando richieste e suggerimenti. Il confronto con l’amministrazione comunale ha messo in luce la capacità degli studenti di osservare criticamente il contesto in cui vivono e di proporre alternative concrete.

Il consiglio comunale si è rivelato un’importante occasione di crescita civica, non solo per gli studenti ma anche per gli amministratori, che hanno avuto modo di ascoltare le esigenze e i punti di vista delle nuove generazioni.

Il progetto prosegue ora nelle scuole di Olbia e San Teodoro, grazie al lavoro delle operatrici dell’associazione culturale Mediterrarte, con la collaborazione della Direzione Didattica di Loiri Porto San Paolo e il sostegno dell’amministrazione comunale.