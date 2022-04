OLBIA. Dagli effetti dei cambiamenti climatici alla vulnerabilità delle specie marine, dall’importanza delle Aree marine protette che diventano “sentinelle” per monitorare queste variazioni nel tempo fino al coinvolgimento del pubblico attraverso la cosiddetta “scienza del cittadino”. Sono alcuni dei punti chiave di “Cool the sea!”, la nuova mostra fotografica realizzata dall’AMP di Tavolara legata al progetto MPA Engage. Inaugurata questa mattina, giovedì 14 aprile, nella sede dell’Area Marina Protetta in via San Giovanni, sarà visitabile per due mesi, fino al 14 giugno prossimo.

L’iniziativa rientra nel programma di finanziamento comunitario Interreg MED. “È un orizzonte problematico quello dei cambiamenti climatici – ha dichiarato il direttore dell’AMP Tavolara, Augusto Navone -. Non abbiamo, infatti, la percezione che gli effetti siano protratti nel tempo ma per il 2100/2300 le previsioni sono devastanti. L’esposizione chiude un progetto europeo partito tre anni fa nel quale abbiamo cercato di tradurre in termini semplici alcuni concetti importanti per poter arrivare a una platea più ampia”.

La mostra è stata realizzata grazie a un importante lavoro che ha coinvolto oltre all’AMP di Tavolara, consulenti tecnici, stagisti e agenzie di comunicazione per dare vita ad un progetto che semplificasse al meglio i processi legati ai cambiamenti del clima. Fondamentale, come ha sottolineato Navone, è stato lo studio di protocolli sperimentali scientifici.

“Cool the sea!”, dove la maggior parte delle fotografie è di Egidio Trainito, punta a sensibilizzare chiunque, in modo particolare i giovani, sui temi legati all’ambiente e alla sua salvaguardia, grazie a un approccio partecipativo alla materia che coinvolge il punto di vista dei cittadini, delle autorità pubbliche, degli scienziati, degli attori socio-economici e dei gestori delle Aree marine protette.

L’esposizione, inoltre, parte da un piano di azione locale al cambiamento climatico per arrivare agli effetti su tutto il pianeta. “Gli scenari peggiori su Olbia sono quelli previsti per il 2300 – ha detto Giovanna Spano dell’AMP di Tavolara -. Ci sono situazioni importanti anche dentro il centro abitato. Si tratta di previsioni e modelli complicati che raccolgono tanti dati insieme ma che danno un’evidenza abbastanza chiara su cosa si prospetta. Possiamo distinguere gli aspetti che hanno a che fare con le politiche generali e quelli che fanno capo a qualunque cittadino. Stile di vita e stile di consumo ci permettono di fare la nostra parte.

Le aree marine – ha sottolineato la Spano – rappresentano un po’ un baluardo in cui si studiano i fenomeni dei cambiamenti climatici perché gli ambienti sono conservati e tutelati, e pertanto si può lavorare sui sistemi di adattamento”.

“Cool the sea!” é visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, e il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00. L’ingresso è gratuito. La mattina verranno prevalentemente ospitate le scuole medie e superiori. Al piano superiore è stato allestito, inoltre, uno spazio nel quale i visitatori potranno lasciare il proprio pensiero.

“Dietro questo progetto c’è un grandissimo lavoro di squadra, in cui tutti hanno dato il proprio personalissimo contributo – ha evidenziato il direttore dell’Area Marina Protetta di Tavolara, Augusto Navone -. Le informazioni raccolte diventeranno un patrimonio importante per la comunità scientifica ma noi vorremmo che queste nozioni arrivassero a quanta più gente possibile per far comprendere a tutti l’importanza di questo tema”.