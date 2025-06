OLBIA 30 giugno 2025 – L’estate infuocata della Sardegna impone una tregua forzata. Con le temperature che si preannunciano torride, la tutela della salute dei lavoratori diventa una priorità assoluta e inderogabile per prevenire i rischi legati all’esposizione prolungata al sole.

Per questo motivo, la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha firmato un’ordinanza urgente che introduce il divieto di svolgimento delle attività lavorative all’aperto nei settori più a rischio. Il provvedimento riguarda in particolare il comparto agricolo e quello edile.

Lo stop alle attività è previsto nella fascia oraria che va dalle 12:30 alle 16:00. L’ordinanza non sarà valida tutti i giorni ma si attiverà esclusivamente in concomitanza dei bollettini di rischio che segnalano ondate di calore. La misura resterà in vigore per tutta la stagione estiva, con scadenza fissata per il 31 agosto prossimo.

L’obiettivo è proteggere i lavoratori da malori e colpi di calore che possono avere conseguenze gravi, garantendo condizioni di maggiore sicurezza durante le giornate più difficili dell’estate sarda.

Di seguito l’ordinanza: