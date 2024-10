OLBIA. Non ci sono stati gol al Nespoli tra Olbia e Carrarese, due squadre che hanno giocato a viso aperto cercando entrambe l’intera posta in palio. Ne vinti e ne vincitori ma nel complesso una buona partita. L’Olbia per l’occasione ha schierato sette calciatori under 23 e complessivamente otto nati nel corrente millennio. Attorno ai veterani La Rosa e Ragatzu si sono messi in evidenza Biancu, il portiere Rinaldi e il centrocampista Cavuoti, giovane di sicuro avvenire come il centrale difensivo Motolese, diciannove anni compiti ma classe e gioco da calciatore navigato.

La Carrarese si presenta al Nespoli alla ricerca di punti per rimpinguare la classifica ed evitare di tornare in Toscana a mani vuote. Dal Canto, allenatore della squadra toscana, ha preparato la partita nel ritiro di Monti e schiera in campo il più classico 3-5-2 dove in avanti spicca l’ex Alessandro Capello.

L’Olbia galvanizzata dal pareggio infrasettimanale, vuole proseguire il suo campionato cercando di racimolare quanto prima i punti salvezza, mister Greco ha lavorato in settimana per rafforzare l’autostima della squadra e cercare di fare lo scherzetto ai toscani, per questo motivo scende in campo con due mediani davanti alla difesa, spostando in avanti Cavuoti, Contini e Ragatzu dietro l’attaccante Nanni; l’ordine di scuderia è cercare di superare il pressing alto degli avversarii e provare gli affondi.

La partita inizia con le due squadre che sembrano studiarsi a vicenda, al quarto d’ora gli ospiti aumentano i giri del motore, fanno scorrere la palla più velocemente e si portano in avanti; gli undici di Greco controllano senza problemi.

Il primo brivido per l’Olbia è al sedicesimo quando Arboleda sbuccia malamente una palla in area e rischia il più classico degli autogol. Superato il ventesimo Contini fugge sulla sinistra e mette al centro, sulla palla si avventa il giovane Cavuoti che al volo mette sopra la traversa.

La Carrarese cerca di ribaltare l’azione e cinque minuti più tardi Simieri calcia da fuori area ma Rinaldi c’è e si ripete un minuto dopo salvando il risultato su tiro di Capello da distanza ravvicinata. La partita scorre bene tra due squadre che praticano un bel gioco, arriviamo così al trentasettesimo e ancora Rinaldi sugli scudi pronto a distendersi per sventare un altro colpo di testa di Capello.

La squadra toscana pressa e Simieri cerca ancora una volta la via del gol su cross di Coppolaro, questa volta però colpisce il palo esterno. Sul finire del primo tempo punizione per l’Olbia, cross lungo in area, la palla giunge a Nanni che da distanza ravvicinata di testa colpisce sicuro ma Bleve, finora spettatore, sventa la minaccia. Il primo tempo finisce sullo zero a zero.

Si riparte con Dal Canto che sostituisce Simieri, l’attaccante carrarese che è andato più vicino al gol del vantaggio e fa entrare Panico. Le due squadre sembra non vogliano accontentarsi del pareggio, ci provano e ci credono entrambe.

Al cinquantesimo Di Gennaro colpisce di testa, poi è la volta di Nanni che imbeccato da Ragatzu cicca malamente il pallone in piena area carrarese. Nel frattanto si assiste alla solita girandola di sostituzioni ma si capisce che i due allenatori vogliono vincere l’incontro.

La partita scivola via verso il novantesimo e a cinque minuti dalla fine del tempo regolamentare ci prova anche Corti con la difesa toscana che respinge, tre minuti dopo è La Rosa che si impossessa della palla e dalla trequarti scaglia una sassata verso la porta difesa da Bleve, il tiro esce fuori di poco.

Il signor Costanza di Agrigento, arbitro dell’incontro, assegna sei minuti di recupero ma il risultato rimane inchiodato sullo zero a zero che alla fine accontenta tutti.

Olbia: Rinaldi, La Rosa ©, Bellodi, Ragatzu, Contini (54° Corti), Nanni (85° Scapin), Cavuoti (80° Zallu), Biancu, Arboleda(54° Fabbri), Motolese, Montebugnoli. A disp. Palmisani, Van Der Want, Zallu, Incerti, Corti, Zanchetta, Palomba, Belloni, Mameli, Caggiu. Allenatore Leandro Greco.

Carrarese: Bleve, Imperiale, Della Latta© (58° Zuelli), Grassini (68° Zanon), Cicconi, Di Gennaro, Schiavi (58°Capetti), Coppolaro, Simeri 46° Panico), Capello, Belloni. A disp. Tampucci, Illanes Minucci, Palmieri, Opoola, Raimo, Morosini, Cartano, Sementa. Allenatore Alessandro Dal Canto

Arbitro Antonio Costanza di Agrigento

Ammoniti: Arbleda (O), Belloni (C), Capetti (C ), Fabbri (O), Motolese (O)

Calci d’angolo. 5 a 2 per la Carrarese.

