I ragazzi sardi dell’Under 15 hanno vinto a Barcellona la prestigiosa Copa Catalunya. Il famoso torneo internazionale di calcio giovanile svoltosi in Costa Brava (Spagna) e terminato con la disputa delle finali delle varie categorie, ha confermato ancora una volta la bontà del lavoro svolto dalle varie Scuole d Calcio dell’isola che, misurandosi con club provenienti dai cinque continenti, non hanno assolutamente sfigurato.

Le squadre Nagc della Sardegna, che hanno partecipato alla manifestazione nelle categorie Under 11, Under 12 e Under 15 si sono distinte anche quest’anno per organizzazione, qualità tecnica e fair play.

I più piccoli, alla loro prima esperienza internazionale, hanno pagato dazio perdendo le partite con avversari provenienti da Francia ed Egitto, e non sono andati oltre i gironi eliminatori.

La Under 12, dopo aver perso di misura la gara inaugurale con gli USA, ha inanellato una serie di vittorie che li portati fino alla finalissima, dove si son dovuti arrendere solo alla superiorità dei padroni di casa della Spagna (1-3 il risultato finale).

Le soddisfazioni maggiori quest’anno le hanno regalate i ragazzi della squadra Under 15 (composta da elementi provenienti da Latte Dolce, San Paolo, Alghero Calcio e Pol. Bittese). Dopo aver sbaragliato squadre provenienti da Italia, Germania e Colombia, i ragazzi guidati da Mister Fele hanno portato in Sardegna sia la Copa Catalùna che il trofeo riservato al miglior cannoniere, vinto da Gabriele Cubeddu (foto) autore di ben 6 reti. La Nagc aggiunge cosi al suo palmares la 5’ vittoria su 11 finali disputate in 15 anni.