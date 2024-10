Il Comitato Classe 1979 di Calangianus organizza i festeggiamenti in onore di San Lorenzo, Sant’Isidoro e San Francesco che si terranno il 15-16-17-18 settembre prossimi. Il 15 settembre ore 22:00 si terrà il concerto dei Janas, il 16 settembre ore 22:00 ci sarà il concerto di Diodato, unica data in Sardegna del “Così speciale Summer Tour” e il 17 settembre, sempre alle ore 22:00, è previsto lo spettacolo “Celebration“. I concerti si terranno in via Roma a Calangianus e sono totalmente gratuiti. Di seguito il programma completo con gli appuntamenti religiosi e gli eventi laici.

Venerdì 15 Settembre

Ore 18:00 Vespri solenni di San Lorenzo nella chiesa del Convento. Processione delle bandiere verso la chiesa di Santa Giusta.

Ore 18:30 Santa Messa animata dal “Coro Santa Giusta”.

Ore 22:00 JANAS IN CONCERTO – Via Roma.

Sabato 16 Settembre – Festa di San Lorenzo da Brindisi

Ore 08:00 Santa Messa

Ore 10:30 Santa Messa solenne con omelia del Parroco e animata dal “Coro Santa Giusta”.

Ore 11:15 Processione di San Lorenzo e delle bandiere lungo le vie del paese con l’accompagnamento della Banda Musicale “Michele Columbano”, della Confraternita di “Santa Croce”, del Gruppo Folk “Lu Rizzatu”, del gruppo Mini Folk “Tamponeddu” di Luras e del Gruppo Folk Bortigiadas.

Ore 16:30 Animazione per bambini con spettacolo di bolle di sapone giganti, mascotte, trucca bimbi e palloncini.

Ore 22:00 DIODATO IN CONCERTO – Via Roma.

Domenica 17 Settembre – Festa di Sant’isidoro

Ore 10:30 Santa Messa solenne con omelia del Parroco animata dal “Coro Santa Giusta”.

Ore 11:15 Processione di Sant’Isidoro e delle bandiere lungo le vie del paese con l’accompagnamento della Banda Musicale “Michele Columbano”, della Confraternita di “Santa Croce”, del Gruppo Folk “Lu Rizzatu”, della “Compagnia Agricoltori Carrulanti” di Sant’Isidoro di Tempio Pausania, dei buoi “Balar” Iscola de Ballu Sardu e con la partecipazione dei Cavalieri.

Ore 16:00 Partita F.B.C. Calangianus 1905 – Ilvamaddalena 1903 – Stadio Signora Chiara

Ore 17:30 Animazione per bambini – Olimpiadi del patrono (corsa a tre gambe, tiro alla fune, staffetta, corsa nei sacchi e tanti altri).

Ore 22:00 Spettacolo CELEBRATION – Via Roma.

Lunedì 18 Settembre – Festa di San Francesco

Ore 08:00 Santa Messa.

Ore 10:30 Santa Messa con omelia di Don Cesare Nicolai animata dal “Coro Santa Giusta”.

Ore 11:15 Processione di San Francesco e delle bandiere lungo le vie del paese con l’accompagnamento della Banda Musicale “Michele Columbano”, della Confraternita di “Santa Croce” e del Gruppo Folk “Lu Rizzatu”.

Ore 16:30 Animazione per bambini con spettacolo Spiderman, trucca bimbi e palloncini, giochi e baby dance.