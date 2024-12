Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, i Vigili del fuoco di Tempio Pausania sono intervenuti nell’agro di Calangianus per un’operazione di ricerca e salvataggio di due persone disperse. Le due donne, madre e figlia, si erano avventurate nella zona boschiva alla ricerca di funghi, quando hanno perso l’orientamento e, non riuscendo più a trovare la via del ritorno, hanno contattato il NUE 112 per chiedere aiuto.

Alla richiesta di soccorso è seguita l’attivazione immediata di una squadra di Vigili del fuoco di Tempio, supportata dalle Unità Cinofile VVF del nord Sardegna e dall’elicottero del Nucleo di Alghero – Fertilia, al fine di agevolare le operazioni di ricerca in un’area particolarmente estesa e difficilmente accessibile.

Grazie al tempestivo intervento e alla collaborazione tra le diverse unità, le due donne sono state ritrovate dopo circa un’ora dai cani addestrati. Le due erano in buone condizioni di salute, nonostante lo spavento. Successivamente, sono state accompagnate dai Vigili del fuoco al punto di raccolta dei mezzi, dove sono state sottoposte a controlli medici dal personale del 118.