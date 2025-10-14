Dal 15 al 17 ottobre Simone Morelli, patron del Marina di Cala dei Sardi e CEO di NSS Charter, parteciperà alla ICOMIA World Marinas Conference 2025 di Venezia, il principale appuntamento mondiale dedicato al futuro dei porti turistici.

La conferenza, organizzata ogni due anni in una diversa parte del mondo, riunisce dal 1993 esperti e operatori del settore per discutere di sostenibilità, innovazione e sviluppo della comunità internazionale dei marina. La presenza di Morelli rappresenta il riconoscimento di Cala dei Sardi come uno dei modelli più avanzati del Mediterraneo per la gestione ecocompatibile degli approdi turistici.

Situato nel Golfo di Cugnana, nel comune di Olbia, Cala dei Sardi è oggi considerato un punto di riferimento per la nautica sostenibile. L’approdo utilizza pontili galleggianti a basso impatto ambientale e tecnologie che preservano la qualità delle acque e l’equilibrio dell’ecosistema marino, qualità che gli hanno valso, dal 2023, il prestigioso Blue Marina Award.

Oltre alla sostenibilità, il marina guidato da Morelli è diventato un volano economico per la Gallura. Il progetto ha favorito la crescita della filiera del charter e del diporto, creando occupazione e promuovendo un turismo basato sulla qualità e sul rispetto dell’ambiente.

“Partecipare alla World Marina Conference – spiega Simone Morelli – significa portare l’esperienza di Cala dei Sardi come esempio concreto di quanto la nautica, il charter e il diporto possano essere motore di crescita sostenibile, innovazione e valorizzazione del territorio. Come gruppo crediamo in una Sardegna che investe sulla qualità e sull’accoglienza, creando professionalità e opportunità di lavoro durature”.