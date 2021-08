L’Olbia inizia la stagione con una bella e sofferta vittoria contro la Pistoiese. Doppietta-show di Emerson e un rigore di Ragatzu servono a superare una Pistoiese mai doma, nel giorno in cui al Nespoli tornano i tifosi.

Un buon primo tempo, quello giocato dai bianchi, che chiudono con un gol di vantaggio e sfiorano il raddoppio con King Udoh.

È proprio lui a creare la prima vera occasione al 12°: è solo l’antipasto del vantaggio olbiese quando al 13° Emerson sorprende la difesa toscana e segna direttamente da calcio d’angolo (alcune deviazioni in area di rigore ma il gol dovrebbe essere assegnato al difensore brasiliano).

I bianchi continuano ad attaccare in cerca del raddoppio e lo sfiorano al 36: gran giocata di Udoh che si volta in area di rigore, su passaggio di Ragatzu, ma centra il palo della porta difesa da Crespi.

Sul finire della prima frazione si vede la Pistoiese con una punizione di Martina che termina alta sopra la traversa.

Nella ripresa i toscani entrano in campo con un piglio diverso e già al 52° riescono a rimettere in parità la partita: rigore per gli ospiti per fallo di Brignani su Pinzauti e Vano la mette dentro di potenza. Udoh sfiora il 2-1 poco dopo ma il suo tiro viene deviato in angolo.

Poi succede di tutto: al 58° Biancu si guadagna una punizione interessante dal limite dell’area che Emerson realizza: bianchi di nuovo in vantaggio. I toscani non ci stanno e al 61° Pinzauti segna il gol del pareggio con un tiro imprendibile per Ciocci.

Al 72° l’Olbia si porta nuovamente in vantaggio: fallo di mano in area di Valiani e rigore per i bianchi che Ragatzu non sbaglia.

All’87° un super Ciocci salva il risultato deviando in angolo il tiro di Valiani. Nei tre minuti di recupero concessi dal signor Zucchetti l’Olbia resiste e conquista i primi tre punti della stagione. Appuntamento a domenica prossima quando i bianchi sfideranno l’Ancona Matelica in trasferta.