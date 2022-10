BUDONI. Quella di sabato scorso è stata una serata all’insegna della musica sarda per ricordare il fisarmonicista Salvatore Oggianu. Il memorial, che ha visto la partecipazione di musicisti dell’Isola e gruppi folk, è stato organizzato dal comitato San Giovanni Battista di Budoni.

“Mio padre ha suonato per tantissimi anni in giro per la Sardegna, l’Italia e l’Europa – racconta Edoardo Oggianu, figlio di Salvatore – , insieme ai cantadores sardi e ai gruppi folk, in particolare quello di San Lorenzo, di Budoni. Suonava la fisarmonica ed era molto conosciuto. Sabato è stata una serata molto emozionante”.

“Baroreddu”, così lo chiamavano, era un uomo saggio e sempre di buonumore. Al memorial hanno partecipato anche i colleghi e amici Nino Manca e Gianni De Nanni, e Franca Pinna.

In chiusura la moglie di Salvatore Oggianu, Tonina, ha ricevuto una targa con su scritto: “Non c’è buio eterno per chi in vita si è prodigato per allietare e illuminare la vita degli altri”.