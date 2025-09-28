Olbia 28 settembre 2025 – Un’impresa sportiva porta il nome di Angelo Pisano. Il giovane atleta olbiese ha conquistato la medaglia di bronzo al Grand Prix Europeo di Taekwondo, disputato a Vršac, in Serbia. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale.

Alla sua prima esperienza nella categoria -45kg, Pisano ha mostrato carattere e maturità, riuscendo a emergere in una competizione riservata ai migliori talenti del continente con soli due atleti dalla Sardegna.

Determinante il lavoro di squadra che ha accompagnato la crescita dello sportivo: la guida tecnica del maestro Marco Varrucciu, punto di riferimento per la disciplina in Gallura e in Sardegna, e la preparazione atletica seguita dal maestro Roberto Carrus, che ha curato resistenza, forza e condizione complessiva del giovane atleta olbiese.

La medaglia conquistata in Serbia segna un passaggio importante per Angelo Pisano e valorizza il lavoro del Taekwondo Terranova, che porta Olbia e la Sardegna sul podio del taekwondo europeo.