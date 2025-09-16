Arzachena 16 settembre 2025 – La Costa Smeralda si prepara a ospitare i Blue Marina Awards, in programma il 6 ottobre al Conference Center di Porto Cervo. La manifestazione, ideata e coordinata da Walter Vassallo, riunirà istituzioni, imprese e innovatori per discutere il futuro dei porti turistici tra sostenibilità, innovazione e valorizzazione del mare .

Il tema scelto è “Porti, Territorio, Futuro: Sostenibilità e Innovazione per Valorizzare il Mare”. La prima sessione sarà dedicata alle politiche e agli strumenti di governance, con la partecipazione di Assonat, di Leonardo Manzari della Commissione Europea – WestMED Blue Economy Initiative e dello stesso Vassallo, che presenterà i Blue Marina Awards come nuovo standard per accompagnare la transizione sostenibile.

Seguirà un talk sugli approdi turistici come hub di innovazione, con interventi di Matteo Molinas della Rete dei Porti Sardegna e di Lavinia Carrese di a|cube e Faros Blue Economy Accelerator. Spazio poi alle buone pratiche replicabili: tutela ambientale, efficienza energetica, tecnologie digitali, intelligenza artificiale, monitoraggio marino e gestione delle acque. Tra i relatori figurano One Ocean Foundation, NeMea Sistemi, Repower Italia, Limenet e Innovation Group.

La giornata si concluderà con un momento di networking enogastronomico dedicato alle eccellenze locali. “I porti turistici non sono solo approdi, ma veri e propri gateway di innovazione e sostenibilità per i territori costieri – spiega Walter Vassallo -. Con i Blue Marina Awards vogliamo valorizzare le buone pratiche e guidare la transizione blu”. L’evento è organizzato dai Blue Marina Awards ed è ospitato dalla Marina di Porto Cervo.