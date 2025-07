PORTO CERVO 21 luglio 2025 – Le acque cristalline della Sardegna e i panorami mozzafiato della Gallura hanno conquistato ancora una volta Belen Rodriguez. La showgirl argentina sta trascorrendo le sue vacanze estive dividendosi tra due location che rappresentano l’anima duplice dell’isola: il lusso sfrenato della Costa Smeralda e l’autenticità di San Pantaleo.

Nelle ultime settimane, la conduttrice televisiva è stata avvistata più volte nei locali più esclusivi di Porto Cervo, dove ha cenato in compagnia di amici e si è concessa aperitivi al tramonto vista mare. Il Cala di Volpe sembra essere la sua base operativa. Non mancano le escursioni in gommone lungo la costa, immortalate in scatti che Belen condivide sui social mostrando il mare turchese e le calette nascoste.