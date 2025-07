BARCELLONA 29 giugno 2025 – Il sogno si è fermato a un passo dalla gloria, ma il calcio giovanile sardo può tornare a casa a testa alta. La Copa Cataluna, il torneo internazionale più prestigioso d’Europa per le categorie giovanili, ha visto protagonista la rappresentativa isolana che ha sfiorato l’impresa in terra catalana.

Quattro formazioni in semifinale e finale, quattro sconfitte dalla distanza di undici metri. È questo il bilancio agrodolce della spedizione del NAG Sardegna alle porte di Barcellona, dove la crudeltà dei calci di rigore ha spezzato i sogni dei giovani talenti isolani. Le squadre Under 10 e Under 13 hanno raggiunto l’atto conclusivo, mentre Under 12 e Under 17 si sono fermate in semifinale, tutte eliminate dalla lotteria dei penalty.

La prestazione dei ragazzi sardi ha dimostrato il valore del movimento calcistico giovanile dell’isola. Lo staff tecnico, composto da allenatori esperti che hanno selezionato le migliori promesse del territorio, ha condotto le squadre fino alle fasi decisive del torneo che quest’anno ha richiamato poco meno di 100 formazioni provenienti da oltre 30 nazioni dai cinque continenti.

Tra le note positive della spedizione sarda spiccano i riconoscimenti individuali conquistati nella categoria Under 10. Leonardo Becciu ha ricevuto il trofeo di miglior marcatore del torneo, mentre Giovanni Castelli è stato premiato come miglior portiere, dimostrando le qualità tecniche dei giovani talenti isolani.

La Copa Cataluna si conferma un appuntamento che va oltre il semplice aspetto sportivo. In cinque giorni di calcio si sono alternate sul terreno di gioco squadre provenienti da Palestina, Israele e Ucraina, tutte unite sotto i colori delle proprie bandiere in un clima di sport e pace che ha reso questo torneo un esempio di fratellanza internazionale.

L’esperienza catalana rappresenta un importante tassello nella crescita dei giovani calciatori sardi che, nonostante l’amarezza per le sconfitte ai rigori, hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli europei. Il futuro del calcio isolano può contare su una generazione di talenti pronti a raccogliere i frutti di questo percorso di crescita.

Copa Cataluna, calcio giovanile, NAG Sardegna, Barcellona, talenti

.