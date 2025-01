OLBIA. Giovedì 16 gennaio, ore 11:00, l’aula magna dell’UniOlbia, in via Porto Romano 8, ospiterà il secondo incontro del progetto “e.INS Spoke 2, rivolto alle imprese e agli operatori del settore del turismo e dei beni culturali. L’iniziativa si propone di illustrare i bandi disponibili e le opportunità di crescita offerte dal progetto, con particolare attenzione all’innovazione, alla sostenibilità e al trasferimento tecnologico.

L’evento è pensato per coinvolgere imprese, start-up, incubatori, associazioni di categoria, enti locali, scuole e comunità del territorio, con l’obiettivo di sostenere progetti innovativi e valorizzare il patrimonio culturale e naturale della Sardegna. Durante l’incontro saranno presentati i bandi a cascata, destinati alle PMI e alle start-up (con scadenza il 28 febbraio 2025), le manifestazioni di interesse per progetti di trasferimento tecnologico e i piani di formazione dedicati alle imprese.

La tappa olbiese rientra nel ciclo di incontri promossi dal progetto e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia Spoke 2, coordinato dall’Università di Sassari e finanziato dal PNRR. Questo programma mira a promuovere lo sviluppo economico della Sardegna attraverso il turismo e i beni culturali, creando sinergie tra imprese, enti pubblici e ricerca accademica.

Per informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito dedicato al progetto.