Bocche cucite dalla Polizia che sarebbe sulle tracce dei due componenti la banda della marijuana che ancora mancano all’appello. Ieri, in tarda notte, è stato arrestato uno dei complici. La Stradale lo ha individuato e ammanettato a Mamoiada. L’uomo era giunto in paese dopo la rocambolesca fuga a piedi nei pressi della discarica del Cipnes a Olbia con i poliziotti che lo inseguivano.

Gli agenti avevano anche esploso diversi colpi di pistola nel tentativo di fermare i tre che si erano dai alla fuga incappucciati. All’interno del furgone non ha avuto possibilità di farla franca il quarto componente la banda finito in manette e sottoposto a immediato interrogatorio nel commissariato di via Copenaghen a Olbia.

La Polizia ha individuato la zona da cui proveniva l’enorme quantitativo di marijuana appena tagliata e pronta alla lavorazione prima di essere immessa nel mercato locale della droga. Si tratta di un appezzamento di terreno poco oltre Porto San Paolo.

La decisione da parte dei malviventi di fare piazza pulita dell’area e di traslocare altrove si era resa necessaria dopo l’ultimo giro di vite delle forze dell’ordine che avevano individuato diverse piantagioni in tutto il nord Sardegna.

La caccia all’uomo continua, dunque, per assicurare alla giustizia l’altra metà della banda che per ora è riuscita a far perdere le proprie tracce.

