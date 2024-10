★VIDEO★ OLBIA. Alla domanda se si sente pronto a succedere a Settimo Nizzi alla carica di sindaco, Marco Balata non fa mistero di come vede il suo futuro politico. “Se mi facessero scegliere non avrei dubbi: mi piacerebbe fare l’assessore del Turismo mettendo a disposizione della Sardegna l’esperienza maturata al comune di Olbia”.

Nel corso dell’intervista Balata anticipa gli eventi dell’estate con un focus speciale sul prossimo Red Valley. Di seguito il video ▼