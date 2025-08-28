Baia Sardinia 28 agosto 2025 – Chiusura immediata per l’Aquadream, lo storico parco acquatico in località La Crucitta, a seguito di un’ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco. Il provvedimento arriva dopo il sopralluogo del 20 agosto, durante il quale la ASL 2 Gallura ha riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, strutturali e documentali.

Secondo quanto riportato dalla nota della Direzione generale della ASL, le condizioni rilevate non garantivano i requisiti minimi di sicurezza e igienicità, esponendo gli utenti a un rischio sanitario. La stessa azienda sanitaria ha proposto la chiusura immediata dell’impianto, gestito dalla società Nuova Aquadream s.r.l., fissando al 9 settembre il termine per sanare le criticità.

L’ordinanza prevede che la riapertura possa avvenire solo dopo la verifica tecnica positiva da parte del Dipartimento di prevenzione della ASL 2 Gallura. Il provvedimento è stato notificato al rappresentante legale della società e trasmesso ai Carabinieri di Arzachena e Porto Cervo, al Comando di Polizia locale e al servizio igiene pubblica.

Il Comune avverte che l’eventuale prosecuzione dell’attività costituirebbe esercizio abusivo, con conseguente segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza. La società potrà presentare ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.