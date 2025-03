Attimi di apprensione nel cielo sopra la Sardegna. Un aereo partito da Manchester e diretto in Tunisia ha effettuato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Olbia a causa di un malore improvviso che ha colpito una passeggera a bordo.

Il volo ha chiesto l’autorizzazione all’atterraggio non programmato nel pomeriggio di oggi, dopo che uno dei viaggiatori ha perso conoscenza durante la traversata. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sulla pista sono intervenute l’ambulanza aeroportuale e un mezzo del 118. Tuttavia, al momento dell’arrivo, la donna era già in fase di ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Secondo le prime verifiche, si sarebbe trattato di uno svenimento improvviso, senza apparenti conseguenze cliniche. Dopo le valutazioni sanitarie e una breve sosta operativa, il velivolo ha ricevuto l’autorizzazione a riprendere il volo, ripristinando la rotta verso la Tunisia.

La passeggera, rimasta sotto osservazione per tutto il tempo della sosta tecnica, ha proseguito il viaggio insieme agli altri occupanti del volo.