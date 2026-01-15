Olbia 15 gennaio 2026 – Il Collegio della VIII sezione penale del Tribunale di Milano ha assolto l’olbiese Massimiliano Angelo Pileri dall’accusa di narcotraffico e di essere stato l’acquirente finale di un ingente quantitativo di cocaina proveniente dalla penisola e destinato alla Sardegna, con arrivo finale a Olbia. La decisione è arrivata nella giornata di ieri al termine del processo celebrato con rito ordinario.

Pileri, difeso dagli avvocati Antonello Desini e Nicola Di Benedetto, ha sempre respinto ogni addebito ed è stato l’unico tra gli imputati a scegliere il giudizio ordinario. Il pubblico ministero della Dda di Milano Francesco De Tommasi aveva chiesto per lui una condanna a dieci anni di reclusione.

Il Tribunale ha invece accolto integralmente la linea difensiva, pronunciando l’assoluzione da tutte le contestazioni. I legali hanno ricordato come il loro assistito abbia trascorso sedici mesi in carcere senza mai rinunciare a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati.

Nel procedimento, altri tredici imputati avevano optato per il rito abbreviato e sono stati tutti condannati. Tra questi anche il camionista olbiese Antonio Pirastru, 64 anni, condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione. Per gran parte degli imputati già condannati dal gup di Milano, compresi i camionisti sardi, resta aperta una nuova accusa di associazione a delinquere in un procedimento separato avviato dalla Dda meneghina nel novembre scorso.