Olbia 12 ottobre 2025 – Le scuole superiori di Olbia hanno preso parte alla Marcia della Pace Perugia–Assisi con una delegazione composta da sessanta persone tra studenti, docenti e dirigenti scolastici. Un viaggio di consapevolezza che ha unito la comunità scolastica olbiese a migliaia di persone provenienti da tutta Italia in un’unica voce per la pace.

“Partecipare a questa giornata è stato un momento di grande emozione e profondo significato civico – dichiara la vicesindaca di Olbia, Sabrina Serra, che ha accompagnato i ragazzi ad Assisi -. La presenza del gonfalone della nostra città, con la Polizia Locale, ha reso ancora più forte e visibile il messaggio di pace e di impegno civile che la nostra comunità ha voluto portare. Olbia ha voluto esserci per ribadire che la pace si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo, la solidarietà e il rispetto reciproco”.

“È stata una giornata bellissima – così il dirigente dell’Istituto Amsicora, Stefano Palmas -. I nostri ragazzi sono stati eccezionali e hanno avuto l’opportunità di sfilare insieme a una marea di persone, tutte unite per raggiungere un grande obiettivo: la pace nel mondo”.

Il ritorno ad Olbia segna la conclusione di una giornata che resterà nel ricordo dei partecipanti come testimonianza concreta di impegno civile e solidarietà.