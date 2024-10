Nella consueta conferenza stampa pre-gara, Leandro Greco ha già metabolizzato il pareggio conseguito ad Arezzo e si prepara per affrontare la temibile Carrarese, squadra allestita per un campionato di vertice.

“La partita di Arezzo – attacca subito il mister romano – mi ha dato delle risposte importanti sia sul piano del risultato che dal punto di vista caratteriale, la squadra, una volta in svantaggio, ha dimostrato di aver in parte rimosso le scorie post derby. Non era scontato fare risultato in terra di Toscana, l’Olbia veniva da un brutto tonfo casalingo e quindi il pareggio di martedì vale davvero tanto. I toscani hanno dimostrato di essere una squadra quadrata che darà filo da torcere a tutti”.

Parliamo del prossimo avversario.

“La Carrarese è una squadra forte – prosegue Greco – ha effettuato acquisti importanti e a giusta ragione è una delle massime candidate per la vittoria del torneo. Ha un allenatore molto bravo ed equilibrato, per cui sono certo che sarà una partita tosta e combattuta”.

Che tipo di partita ci dobbiamo aspettare?

“Una squadra ben strutturata come la Carrarese che viene da una sconfitta come quella rimediata mercoledì in casa della Torres, avrà voglia di reagire e cercherà di prendersi i tre punti in palio, noi cercheremo di metterli in difficoltà con la qualità dei nostri calciatori”.

Durante l’ultima gara ha preferito schierarsi con il 4-2-3-1 invece del solito 4-3-3, è un modulo di gioco che vedremo spesso?

“E’ una variante che mi piace molto perché la nostra squadra ha – come dicevo – qualità e caratteristiche per interpretare questa variante di modulo, per cui non ho difficoltà ad ammettere che lo utilizzeremo anche in altre circostanze”.

Notizie dall’Infermeria?

“Dessena e Mordini stanno lavorando per il recupero, Boganini riprenderà coi giusti tempi la riabilitazione. Per Zanchetta invece stiamo valutando giorno dopo giorno i progressi e domani mattina rifaremo il punto della situazione”.

Mister dopo tutti questi infortuni è il caso di dare uno sguardo al mercato degli svincolati?

“In questo momento – prosegue l’allenatore – sono molto contento dei calciatori che ho. Io credo che abbiamo le qualità per sopperire a queste assenze importanti, Dessena, Mordini e Boganini (lungo degenti) sono importanti ma non perché chi sta in panchina lo sia meno ma per il semplice fatto che queste assenze ci tolgono energie”.

Se in questo momento il direttore tecnico e il presidente le proponessero due/tre calciatori in sostituzione degli infortunati lei accetterebbe?

“Se anche la società mi proponesse dal mercato degli svincolati i sostituti che potrebbero tornarci utili per sopperire alle assenze, io valuterei prima le qualità umane di questi ragazzi per capire se sono capaci di inserirsi nel contesto che siamo creando e su cui stiamo lavorando. Se mi accorgessi che questi presupposti non ci sono, nessun altro potrebbe fare parte di questo gruppo”.

Infine, chiudiamo con una domanda. Dopo quattro giornate di campionato pensava di avere questi punti?

“Io pensavo di averne di più – sorride tra il serio e il faceto il Mister – diciamo che sono punti giusti. Sono consapevole che si fa presto a perdere di vista l’obiettivo di questa squadra che ribadisco è la salvezza senza affanni. Noi ci dobbiamo salvare costruendo – partita dopo partita – il nostro traguardo, senza speculare sui risultati. La squadra è giovane, ha qualità e deve fare degli step di crescita, per questo occorre tempo, pazienza e lavorare con impegno su questo processo”.

Si può sbagliare, ma come dice Velasco, in questo caso l’errore fa parte dell’apprendimento. Appuntamento al Nespoli per un’altra gara di cartello, l’incoraggiamento del pubblico sarà ancora una volta determinante.