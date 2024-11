ALÀ DEI SARDI. Sarà lo stadio comunale Sas Seddas di Alà dei Sardi a ospitare, il prossimo 15 maggio, uno stage in preparazione al prossimo Torneo delle Regioni, la cui sede per il 2025 è in via di definizione. Per lo la giornata, organizzata dalla FIGC delegazioni di Sassari e Tempio, sono stati convocati 81 giovani calciatori appartenenti alle categorie allievi e giovanissimi, provenienti da 29 società del nord Sardegna.

I convocati. Per quanto riguarda gli allievi, sono 38 i giocatori convocati dal tecnico della rappresentativa provinciale Salvatore Pravatà, provenienti da 16 società. A fare la parte del leone è l’Academy Torres, che schiera 4 tesserati: Giovanni Casella, Alessandro Murru, Fabio Pala e Antonio Polo. Tre provengono dal Cus Sassari (Emanuele Carta, Gabriele Cordeschi, Augusto Spanu), dall’Alghero (Andrea Di Napoli, Luca Gallo, Stefano Galloppi), dall’Ozierese (Matteo Madau, Dario Marongiu, Giuseppe Molinu) e dal Porto Torres (Giovanni Falchi, Gioele Soru, Ivan Zirulia).

Due giocatori per l’Academy Calangianus (Federico Inzaina, Carlo Pileri), l’Ampurias (Andrea Demontis, Antonio Zirattu), il Bonorva (Luca Cosseddu, Niccolò Nieddu), il Buddusò (Dario Marrone, Nino Uleri), il Civitas Tempio (Matteo Casu, Antonio Tusacciu), la Marzio Lepri Torres (Edoardo Manus, Alessandro Sanna), il Monserrato (Luis Alberto Gonzales Fernandez, Gabriele Masala), l’Interrios (Michele Palompa, Francesco Spanu), il Palau (Riccardo Groppi Peviani, Gabriele Uscidda), il Santa Teresa Gallura (Alessio Sardo, Angelo Sardo) e il Sennori (Oscar Cappai, Pietro Tellini).

Nella categoria giovanissimi, i piccoli calciatori convocati dal responsabile provinciale Carmine De Bellis sono 43, appartenenti a 20 società. Con ben 7 calciatori, è il Latte Dolce la società con più convocati: ad Alà saranno presenti Manuel Astara, Vincenzo Contini, Gabriel Pilo, Fabio Prunas, Gabriele Roggio, Mattia Setti e Stefano Valle. Dal Calangianus provengono Antonio Bertolucci, Mario Deligios e Luigi Inzaina; dal Civitas Tempio Mattia Angius, Vittorio Azzena e Mattia Fara; per il Ploaghe ci sono Francesco Brigaglia, Nicola Masala e Andrea Tedde; per il Free Time San Paolo Gabriel Bellu, Samuele Dettori e Elhadji Ibrahim Niass.

Ci saranno anche Gabriele Altana e Lorenzo Cataldi dell’Atletico Maddalena; Francesco Spano e Mattia Tirotto dell’Ampurias; Gavino Murru e Samuele Testoni dell’Atletico Uri; Davide Merella e Gabriel Rizzo dell’Alghero; Riccardo Centra e Marco Benito Fiori dell’Ilvamaddalena; Marco Demuro e Federico Marras dell’Olbia Academy; Mirko Cacciotto e Francesco Lubino dell’Ossese; Paolo Baldinu e Lorenzo Porcu dell’Usinese; Lorenzo Campus e Luciano Fracassi della Lanteri Sassari. Prenderanno parte allo stage anche Michele Clerici del Porto Rotondo, Cristiano Fresi dell’Arzachena Academy, Edoardo Atzori del Castelsardo, Marco Soru del Porto Torres, Simone Manzi del San Teodoro-Porto Rotondo e Pietro Cossu e i beniamini di casa Pietro Bulla e Carlo Contu, tutti e tre del Buddusò.

Il programma. La giornata si aprirà con una seduta di allenamento, alle 14:30 per i giovanissimi e alle 16:30 per gli allievi, seguita da una partita contro la rappresentativa provinciale di Nuoro-Ogliastra. Questo appuntamento è propedeutico alla formazione delle rappresentative regionali allievi under 17 e giovanissimi under 15 che parteciperanno al Torneo.