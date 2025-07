OLBIA 23 luglio 2025 – Rivoluzione in arrivo per la prevenzione del tumore al seno in Gallura. Durante la conferenza socio sanitaria andata in scena questa mattina negli uffici Asl di via Bazzoni Sircana, è stata annunciata l’istituzione di una nuova Struttura Semplice Dipartimentale di Radiologia senologica e screening mammario che sarà operativa dai primi di settembre.

Il commissario Ottaviano Contu ha spiegato come questa decisione risponda a una necessità concreta del territorio: “Lo screening mammario è nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, e in Gallura abbiamo avuto ultimamente alcune difficoltà a raggiungere gli obiettivi”. L’input è arrivato direttamente dall’Assessorato regionale alla Sanità, con l’assessore Bartolazzi che ha spinto per la creazione di un’équipe autonoma specializzata.

La nuova struttura non si limiterà al solo screening ma gestirà l’intera patologia mammaria dal punto di vista radiologico. “L’équipe – ha sottolineato il commissario Contu – si occuperà non solo di screening ma anche della gestione della patologia mammaria”.

Il percorso prevede ora il reperimento del personale medico, tecnico e infermieristico necessario per garantire il servizio su tutto il territorio gallurese. Una sfida che arriva in un momento delicato per la sanità isolana, con la questione dei commissariamenti che ha scosso il sistema sanitario regionale negli ultimi mesi.

Approvato il bilancio 2025-2027, sul fronte del personale, altra questione affrontata nella conferenza, Contu ha evidenziato la mancanza di infermieri. “Il problema non riguarda la mancanza di medici quanto di infermieri” ha dichiarato, delineando un quadro che accomuna molte realtà sanitarie del territorio.

Più riservato invece sulla questione delle nomine dei vertici sanitari, tema rovente dopo la recente decisione del Consiglio di Stato che ha rimesso in discussione le modalità di nomina dei commissari territoriali. “Non ritengo opportuno che sia un argomento del quale io posso parlare – ha detto Contu – ma sicuramente potrà essere affrontato in un’altra sede”. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso di Flavio Sensi, ex direttore generale dell’Asl di Sassari, disponendo che il Tar Sardegna si pronunci sul merito del ricorso contro la revoca del suo mandato. Una situazione che potrebbe avere ripercussioni su tutti i commissariamenti decisi dalla Giunta Todde lo scorso aprile.

La conferenza socio sanitaria, presieduta dal sindaco di Tempio Gianni Addis, ha visto la prima partecipazione del direttore sanitario Pietro Masia, dei sindaci del territorio, e dell’amministratore straordinario della Pronvicia Gallura Nord Est Sardegna, Rino Piccinnu.