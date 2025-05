ARZACHENA.. Un confronto aperto sul destino del territorio e sulle sfide energetiche. È il tema dell’incontro pubblico intitolato “Quale futuro per il nord est della Sardegna”, in programma sabato 17 maggio 2025 alle ore 11:00 presso Spazio Nexus in via San Pietro. L’appuntamento è inserito nel progetto Agendablù 2025 promosso dal comune di Arzachena.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Roberto Ragnedda e del delegato all’Ambiente Michele Occhioni, prenderanno la parola alcuni esponenti del Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica.

Alle 11:30 Maria Grazia Demontis, presidente del Coordinamento, illustrerà “il quadro generale sulla situazione dell’eolico off shore nel Nord Est Sardegna”. A seguire, alle 12:00, l’intervento di Agostino Conti, matematico e tecnico del Coordinamento, che esporrà “incoerenze e criticità degli impianti eolici off shore nel Nord Est della Sardegna”.

Alle 12:30 è previsto un momento di confronto con il pubblico. L’incontro sarà moderato da Domitilla Parodi. La mattinata si concluderà alle 13:00 con un rinfresco.