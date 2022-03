I banchi della chiesa di Santa Lucia sono occupati da scatole e buste colme di coperte, maglioni, cibo e medicinali. La comunità di Arzachena ha risposto presente alla richiesta di aiuto per la popolazione ucraina lanciato da padre Vasile, parroco della chiesa ortodossa rumena in Gallura.

Giovedì prossimo un autoarticolato partirà dalla Sardegna e arriverà in Romania fino al confine con l’Ucraina, dove verrà consegnato tutto il ricavato della raccolta solidale.

“La chiesa ortodossa rumena ha lanciato un appello nazionale di aiuto per la popolazione ucraina colpita dalla guerra – afferma padre Vasile -. In Italia sono presenti circa trecento preti ortodossi rumeni, in Sardegna siamo cinque. Tutti gli aiuti verranno affidati al vescovado di Suceava in Romania, e da lì consegnati ai rifugiati ucraini”.

Domenica pomeriggio tante persone ininterrottamente hanno portato aiuti di vario genere. Sarà possibile consegnare generi alimentari di lunga conservazione, vestiario, sacchi a pelo, scarpe e medicinali anche durante la settimana, dalle 18:00 alle 19:00 presso la chiesa di Santa Lucia.