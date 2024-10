ARZACHENA. E’ stata inaugurata ieri la seconda edizione del Torneo nazionale di padel “Memorial Giampiero Galeazzi”, in programma fino a domenica sui campi dell’arena SKG Padel di Arzachena e Padel-Deer di Porto Cervo.

Il memorial, disputato l’anno scorso a Cagliari, arriva quest’anno in Costa Smeralda, in un luogo molto caro a Giampiero Galeazzi, meta prediletta delle sue vacanze estive.

La manifestazione, organizzata da Aics e Ussi, è patrocinata dalla Regione Sardegna, dall’Università di Cagliari, Odg, Fnsi, Lega serie B, Figc-Lnd Sardegna, FederCusi, Sport e salute, dai comuni di Arzachena, Tempio Pausania e Cagliari, con la media partnership della Rai.

L’evento è riservato ai giornalisti, e vedrà anche la partecipazione di campioni e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Fra gli iscritti il giornalista di Sky Stefano Meloccaro, l’ex calciatore e oggi commentatore tv Paolo Di Canio, l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione e l’inviato Rai Leonardo Metalli.

Presente ieri alla conferenza stampa e pronto a dare battaglia in campo Gianfranco Zola, che voluto ricordare così Giampiero Galeazzi: “io sono cresciuto con le sue telecronache, lui ha alimentato i miei sogni e le mie ambizioni, era la voce che accompagnava tutte quelle immagini. E’ stato poi emozionante parlare con lui che mi faceva i complimenti per il mio primo goal con la maglia del Napoli. Una persona importante per me e per tante persone del mondo dello sport. Per questo mi sembrava giusto essere qui a ricordarlo”.

Alla cerimonia inaugurale era presente Gianluca Galeazzi, uno dei figli di Giampiero. Nel tardo pomeriggio le prime sfide hanno visto in campo la coppia Zola-Meloccaro contro gli ex calciatori Maini e Marcolin.

Le partite, ad accesso gratuito, sono in programma venerdì 16 e sabato 17 giugno e domani dalle 11 alle 18 presso l’Skg Padel lungo la circonvallazione di Arzachena e alla Padel-Deer di Porto Cervo, sulla provinciale 59 di fronte al bivio per Porto Cervo e la chiesa di Stella Maris.