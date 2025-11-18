Arzachena 18 novembre 2025 – Anche Arzachena ha ricordato le vittime del ciclone Cleopatra, che dodici anni fa flagellò la Sardegna e la Gallura in modo particolare.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Ragnedda, il parroco don Jacek Meczel, rappresentanti della Polizia municipale, dei Vigili del Fuoco, della compagnia barracellare e della protezione civile Agosto ’89 si sono riuniti al parco XVIII novembre per osservare un minuto di silenzio e rivolgere delle preghiere alla famiglia Passoni, deceduta all’interno di un’abitazione invasa e travolta dalle acque, che non diede scampo a Isael Passoni, la moglie Mara Rodriguez e i figli Weriston Isael e Laine Kellen.

La famiglia brasiliana viveva al piano inferiore della villa di una signora della Penisola che aveva ceduto ai Passoni l’uso del seminterrato dell’immobile a titolo gratuito. La furia delle acque, che arrivò fino al soffitto, sorprese la famiglia, che morì annegata poiché non aveva accesso al piano superiore dell’abitazione.

Il sindaco Ragnedda ha sottolineato il lavoro delle forze dell’ordine e il servizio della protezione civile e di tutti i volontari che svolgono quotidianamente un ruolo imprescindibile per la tutela e la sicurezza del territorio e della sua comunità. Una corona di fiori è stata deposta all’interno del parco, dove i Lions Club Arzachena Costa Smeralda hanno donato un monolite in granito in ricordo di tutte le vittime.