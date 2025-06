ARZACHENA 30 giugno 2025 – Dopo sei anni di attesa, prende finalmente forma il sogno di una pista ciclopedonale che unirà La Conia alla spiaggia di Mannena. I lavori sono partiti a fine maggio con un investimento iniziale di 1 milione e 248 mila euro, ma l’ambizione è ben più grande: completare il tracciato fino ai confini di Palau grazie a ulteriori 2 milioni e 900 mila euro già stanziati dalla Regione Sardegna.

Il progetto, finanziato dall’Unione dei Comuni Alta Gallura, rappresenta una svolta per la mobilità sostenibile del territorio. La nuova infrastruttura prevede una corsia pedonale e due corsie ciclabili – una per senso di marcia – per una larghezza complessiva di 3 metri e mezzo.

“Dopo 6 anni di trattative, rielaborazioni progettuali, problemi legati ai vincoli idrogeologici e alle procedure di esproprio dei terreni – – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena – finalmente il Comune di Arzachena e l’Unione dei Comuni Alta Gallura riprendono i lavori sulla pista ciclopedonale, che dal lungomare Cannigione – La Conia, passerà per Tanca Manna e arriverà sino alla spiaggia di Mannena entro la prossima primavera -. Da un mese sono in corso i lavori di pulitura dei terreni e degli alvei dei fiumi che attraversano il percorso”.

L’opera punta a valorizzare il territorio attraverso un turismo sostenibile in tutte le stagioni. Il percorso si svilupperà sul lato mare della strada litoranea La Conia-Le Saline, in adiacenza al tracciato stradale esistente. Dove necessario, verranno allargati alcuni ponti per garantire la continuità del tracciato.

La pavimentazione sarà realizzata con conglomerato bituminoso e una resina acrilica colorata di finitura. In alcuni tratti più stretti, il percorso diventerà misto pedonale-ciclabile per adattarsi alle caratteristiche naturali del territorio.

“Si tratta di un’opera che porta un incredibile valore aggiunto alla destinazione – prosegue Azzena – e punta allo sviluppo dei servizi del territorio anche in chiave di un turismo sostenibile in tutte le stagioni”. Il completamento del primo tratto è previsto per la primavera 2026, mentre il prolungamento verso Palau sarà oggetto di un secondo appalto con i fondi regionali già assicurati.