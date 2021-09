“Sardegna eccomi! Notizia bomba!” è lo stesso Piero Pelù ad annunciare la nuova data del suo Gigante Live Tour che si svolgerà ad Arzachena il prossimo 19 settembre dalle ore 22.30 nel parco Tanca Lu Palu.

Il Comune di Arzachena ha così deciso di finanziare gli eventi del fine settimana di festa per i patroni Sant’Isidoro, Sant’Antonio e Santa Maria della Neve. Alle celebrazioni religiose già programmate per il 18 e 19 settembre 2021 dalla parrocchia, si aggiungono momenti di intrattenimento per bambini e, appunto, il concerto di Piero Pelù.

Piero Pelù si esibirà ad Arzachena dopo il successo ai live estivi di Firenze, Verona e Trapani per il Gigante Live Tour. Gli eventi sono organizzati secondo quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza in vigore dallo scorso agosto.

L’accesso all’area spettacolo allestita in località Tanca di Lu Palu, accanto al parco XVIII Novembre, è gratuita e consentita nel rispetto delle disposizioni previste per fiere e manifestazioni per l’occupazione di soli posti a sedere. Le prenotazioni sono possibili fin da ora su questo link.

L’organizzazione è a cura del Comitato Fidali Arzachenesi 1981/1996 con la collaborazione della Pro Loco Arzachena.

Questi gli altri eventi in calendario:

Sabato 18 settembre dalle 16 alle 18:40, itinerario in tutti i rioni per preghiere con il Comitato; ore 19, celebrazione religiosa nel tempio nuovo di Santa Maria della Neve; dalle 17 alle 20, giochi e intrattenimento per bambini in piazza Risorgimento.

Domenica 19 settembre: ore 10:30, processione con partenza dal tempio nuovo di Santa Maria della Neve, proseguendo per Viale Costa Smeralda fino a Via Ruzittu e rientro al tempio; ore 11, celebrazione Santa Messa nel tempio nuovo di Santa Maria della Neve; ore 19:30, apertura spettacolo con il gruppo di musicisti arzachenesi “Angedras” (Tanca di Lu Palu); ore 20:45, esibizione del comico Uccio De Santis (Tanca di Lu Palu); ore 22:00, Gigante Live Tour – esibizione di Piero Pelù e della sua band (Tanca di Lu Palu).