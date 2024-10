ARZACHENA. C’è anche Arzachena tra i Comuni del G20 Spiagge. Dal 17 al 19 aprile prossimi a Caorle, in Veneto, sindaci, dirigenti delle maggiori località balneari italiane, associazioni nazionali di categoria ed esperti italiani e stranieri si alterneranno sui tavoli di confronto del VII Destination Summit per delineare strategie volte a una gestione intelligente e condivisa delle destinazioni balneari. Il tutto nel rispetto dei principi di sostenibilità, innovazione e capacità di sviluppo economico.

Per il comune di Arzachena saranno presenti il sindaco Roberto Ragnedda, l’assessora al Turismo e al Commercio Claudia Giagoni, la delegata ai Trasporti e Attività Produttive Stefania Fresu.

“Destinazioni come Arzachena devono crescere soprattutto in termini di qualità, posizionamento e sostenibilità, non solo nei numeri – dichiara Ragnedda -. Per offrire servizi di qualità, dare risposte adeguate ai visitatori e tutelare il benessere dei residenti, abbiamo necessità di una legge che riconosca lo status di comunità marina. Senza questo passaggio sarà difficile reggere il confronto con le mete più gettonate del Mediterraneo in termini di servizi pubblici offerti. Ribadiremo questi concetti con forza durante i lavori del settimo Destination Summit a cui saremo presenti nei prossimi giorni”.

Ci saranno anche i rappresentanti dei comuni di Alghero, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio e Vieste.