Arzachena, 2 ottobre 2025 – Entro dicembre la fondazione di partecipazione Arzachena Turismo, costituita in estate, inizierà a operare come organizzazione capace di coordinare in maniera strategica e flessibile l’offerta turistica del comune di Arzachena.

È quanto emerge dalle dichiarazioni dell’assessora al turismo Claudia Giagoni in occasione del convegno “Arzachena oltre l’estate”, organizzato dall’associazione MSD&Partners per illustrare e condividere le numerose risorse e il fascino di un territorio che deve andare al di là della sola stagione balneare. L’obiettivo è far emergere motivazioni di vacanza capaci di intercettare segmenti e nicchie di turismo interessate a conoscere la Gallura da diverse prospettive.

La delegata allo sport e spettacolo Nicoletta Orecchioni conferma il percorso intrapreso dall’amministrazione per sviluppare un’offerta turistica sostenibile in cui sport e ambiente siano elementi fondamentali. Concetto ribadito anche da Stefano Cossu, membro dell’ufficio di gabinetto dell’Assessorato regionale al Turismo, che ha sottolineato la coerenza del lavoro del comune di Arzachena con le linee tracciate dall’assessore regionale al turismo Franco Cuccureddu.

L’assessora Claudia Giagoni ha illustrato il piano outdoor, articolato su più assi: dalla ciclabilità all’escursionismo, dalle attività su roccia ai percorsi avventura, dalle vie ferrate all’outdoor acquatico.

Diversi gli interventi di esperti, operatori e imprenditori del territorio, in rappresentanza dei comparti sportivi, ambientali, culturali ed enogastronomici. Agostino e Paola Columbano dell’azienda agricola Lu Branu hanno sottolineato il valore di comunità e identità legati alla tradizione dello stazzo e all’evoluzione della cultura dell’ospitalità. Fabio Viglioli ha presentato la proposta della Contea di Rena, unico parco avventura della Sardegna, capace di attrarre visitatori italiani e stranieri con un approccio attivo al territorio.

La naturalista Marina Pala ha ricordato che la natura, con le sue specificità floristiche e faunistiche, rappresenta la principale risorsa di Arzachena e della Sardegna e che il rispetto ambientale deve restare al vertice delle scelte.

Arzachena vanta anche un’offerta culturale che spazia dal trekking urbano ad Arzachena e Cannigione, promosso dall’associazione La Scatola del Tempo, al parco archeologico e al museo civico Michele Ruzittu, che secondo la direttrice della Ge.Se.Co. Anna Maria Zedda sono in grado di attirare oltre 160.000 visitatori.

Infine l’economista e docente universitario Carlo Marcetti ha posto l’accento sulla necessità di una maggiore consapevolezza da parte delle comunità locali, per le quali il turismo rappresenta il principale asset economico.