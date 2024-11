ARZACHENA. Verrà presentato lunedì 16 ottobre, alle 18:00, nell’aula consiliare in piazza Segni, il nuovo percorso dell’Istituto Tecnico Superiore per il Turismo per ottenere la qualifica professionale di tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive.

All’incontro parteciperanno il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, l’assessore al Turismo e Commercio del comune di Arzachena, Claudia Giagoni, la vicesindaca di Olbia e presidente della Fondazione, Sabrina Serra, i rappresentanti di Iti Hotels, Sardegna Resorts, Felix Hotels.

Il corso è riservato ai diplomati. “La figura del tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive può operare ad esempio all’interno delle imprese occupandosi di marketing e promozione, gestione delle risorse umane, amministrazione economico-finanziaria – spiega Claudia Giagoni -. Grazie a questo corso ci poniamo anche l’obiettivo di facilitare il reperimento di figure professionali all’interno delle strutture ricettive, contribuendo a ridurre le difficoltà che negli ultimi anni hanno portato sotto i riflettori la carenza di personale negli organici a diversi livelli.

Per chi, invece, pensa di avviare una propria attività, le lezioni offriranno gli strumenti e le competenze per la creazione e la gestione di una piccola impresa”.

“L’Istituto Tecnico Superiore per il Turismo e le attività culturali – dichiara Sabrina Serra è finalizzato alla qualificazione delle opportunità di istruzione e formazione tecnica in Sardegna. Ha l’obiettivo di avvicinare il mondo della scuola alle reali esigenze del mercato del lavoro attraverso la preparazione di nuovi professionisti.

Stiamo lavorando anche per avviare nuovi corsi su temi strategici in un territorio a vocazione fortemente turistica come il nostro, ampliando l’offerta con focus su altre filiere, come quella dell’albergo nautico diffuso e quella dei percorsi enogastronomici che presentano molte potenzialità di sviluppo e occupazione”.