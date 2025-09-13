ARZACHENA 13 settembre 2025 – Una maxi piantagione di marijuana è stata scoperta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, in località “Sa Raiola”. Due imprenditori agricoli del posto sono stati arrestati in flagranza mentre caricavano le piante su un furgone.

Nel terreno sono state trovate circa 1.500 piante di canapa indica in vari stadi di maturazione. Le perquisizioni, estese a un casolare nell’agro di Sant’Antonio di Gallura, hanno portato al sequestro di ulteriore droga già pronta per la vendita: un chilo di cocaina, 8,5 chili di hashish, semilavorati di marijuana e materiale esplosivo, tra cui miccia detonante e detonatori da cava funzionanti.

Secondo gli investigatori, la piantagione avrebbe potuto fruttare diversi milioni di euro se immessa sul mercato, alimentando il traffico di droga nell’Isola. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania e dal pm Alessandro Bosco, rappresenta un duro colpo al fenomeno delle coltivazioni di canapa in Sardegna.