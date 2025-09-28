Arzachena 28 settembre 2025 – A chiedere giustizia per Cinzia Pinna, la 33enne uccisa a Palau, in piazza Risorgimento erano in tanti. La manifestazione è stata organizzata da Non una di meno Nord Sardegna, Strasura e Belle di faccia.

Al centro della mobilitazione il tema della violenza di genere, indicata come espressione di un sistema patriarcale che continua a produrre vittime. “Cinzia vive nella nostra rabbia”: questo lo slogan scelto dalle organizzatrici per ribadire quella che definiscono “non un’emergenza, ma una violenza sistemica”. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, trasformando il momento di cordoglio in un segnale di denuncia.