ARZACHENA 25 luglio 2025 – Dopo sei anni di attesa si concretizza il Piano insediamenti produttivi di Arzachena. Il Comune ha ufficialmente assegnato sette lotti della zona artigianale in località Naseddu ad altrettante imprese del territorio. Un risultato che rappresenta una boccata d’ossigeno per l’economia locale e apre nuove prospettive di sviluppo per il tessuto imprenditoriale della costa nord orientale della Sardegna.

L’iter burocratico ha preso il via nel 2019 con la pubblicazione del bando pubblico che ha subito una proroga negli anni successivi. La scorsa settimana l’amministrazione comunale ha approvato l’elenco definitivo delle aziende beneficiarie che nei prossimi giorni si recheranno dal notaio per la firma degli atti di assegnazione.

“Sette aziende arzachenesi potranno espandere l’attività o creare nuove iniziative su terreni concessi a prezzi agevolati dall’Ente – dichiara Stefania Fresu, assessora alle Attività Produttive e Trasporti -. La nostra zona artigianale può diventare un punto di riferimento per gli imprenditori sulla costa nord orientale dell’Isola. L’interesse degli impresari per questi lotti è alto, significa che il tessuto economico della zona è vivace”.

L’iniziativa punta anche a riorganizzare le attività del territorio e incentivare lo spostamento delle imprese situate in zone non compatibili o a rischio idrogeologico.