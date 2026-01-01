Arzachena 1 gennaio 2026 – Arzacehna festeggia l’arrivo del nuovo anno sulle note di Achille Lauro.

Il cantautore e rapper romano ha scaldato le migliaia di spettatori che hanno scelto la cittadina gallurese e il prato dello stadio Biagio Pirina per accogliere il 2026 con le sonorità dell’artista capitolino, performer e icona di stile, protagonista discusso e poliedrico fra i più ricercati e apprezzati della scena musicale italiana degli ultimi anni.

L’evento, momento clou del programma natalizio “Magie di Natale” del comune di Arzachena, è stato organizzato da FD Concerti srls e Friends & Partners, in sinergia con l’amministrazione comunale e con il supporto economico determinante della Regione Sardegna.

L’affluenza è stata importante, anche se probabilmente inferiore alle attese. Su questo ha certamente influito il meteo instabile, con un freddo pungente e la pioggia che ha iniziato a cadere circa un’ora prima di mezzanotte, e la location, più adatta a manifestazioni estive che non a celebrazioni come quella del Capodanno.

Lo spettacolo è iniziato con la performance di Dj Diva, mentre Achille Lauro è salito sul palco alle 22:30, proponendo un concerto di un’ora e mezza fino allo scoccare della mezzanotte, con sonorità e testi interpreti di tendenze e linguaggi contemporanei che hanno coinvolto soprattutto le generazioni più giovani.

In scaletta tutti i suoi principali successi: dalla hit estiva del 2025 Amor ad Amore Disperato, proseguendo con Marilù, Bam Bam Twist e Rolls Royce, per concludere con Incoscienti giovani, ballata struggente e coinvolgente, perfetta rappresentazione della ribellione e delle insicurezze dell’adolescenza.

Allo scoccare della mezzanotte, con il countdown scandito dal sindaco Roberto Ragnedda, i fuochi d’artificio hanno illuminato la notte della cittadina smeraldina, che è poi proseguita fino a tardi con il dj set del gruppo Passione a 90, che ha scaldato i cuori e corpi di chi ha scelto Arzachena per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Presente nel backstage anche Salmo. Il concerto di Achille Lauro segna l’inizio della collaborazione con la Lebonski srls, che gestirà per i prossimi anni l’area dell’ex galoppatoio a Monti Aguisi, dove verrà realizzato il Lebonski Park, che verrà inaugurato il prossimo 25 luglio dal concerto del rapper olbiese.