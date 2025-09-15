Olbia 15 settembre 2025 – Emanuele Masala, 48 anni, olbiese, ha conquistato il titolo italiano di Aquabike, categoria endurance F1. Ha centrato la vittoria nella finale di Fiumicino dopo un percorso che lo ha visto protagonista anche nelle prove di Rimini, Chioggia e Santa Cesarea.

“È una grande soddisfazione – dichiara Masala -. Sono veramente molto contento. Ringrazio la Federazione Italiana Motonautica che ci supporta costantemente, la mia famiglia e tutte le persone che gravitano attorno alla mia squadra, la Jet Energy”.

Pilota dal 2004 e titolare di un’officina di moto d’acqua, il 48enne corre su una Kawasaki Ultra 310 che prepara personalmente. Con questo mezzo ha portato la Sardegna sul gradino più alto del podio nazionale. Già vicecampione lo scorso anno, due settimane fa Masala aveva ottenuto anche un ottimo terzo posto al Campionato Europeo UIM di Vichy, in Francia. Ora la sua attenzione è rivolta ai prossimi appuntamenti internazionali: il Mondiale che si disputerà in Puglia e poi a Olbia il prossimo 17 ottobre.