Olbia 16 gennaio 2026 – Sono aperte le iscrizioni per decidere dove proseguire gli studi dopo la terza media: licei, istituti professionali e corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP). Formatica, agenzia formativa accreditata per la Regione Autonoma della Sardegna, propone tre indirizzi di studio per i ragazzi, residenti o domiciliati in Sardegna, di età compresa tra i 13 e i 18 anni (non compiuti al 30 settembre 2026), che conseguiranno la licenza media entro luglio 2026.

Ormai alla sua sesta edizione il corso per Operatore del benessere – acconciatore si svolgerà nella sede di Viale Basa n. 5/9, inaugurata due anni fa, e ora ampliata con il nuovo laboratorio per lo svolgimento delle attività pratiche del benessere. Fin dal primo anno, oltre alle materie relative alle competenze di base, si svolgeranno le materie professionalizzanti: acconciatura, messa in piega, taglio, femminile e maschile, e colorazione cosmetica.

Alla sua seconda edizione, dopo la forte richiesta dello scorso anno, il corso Operatore del benessere – estetica. Le materie professionalizzanti che si svolgeranno anche in questo caso fin dalle primissime ore sono dermatologia, igiene, visagismo, make-up, manicure e pedicure, epilazione e massaggi.

Per entrambi i corsi sono previsti laboratori extra: armocromia, consulenza d’immagine, laboratorio di fotografia e tanto altro.

Sono inoltre garantite visite didattiche presso aziende leader del settore oltre che la visita al terzo anno del salone internazionale di Bologna dedicato alla filiera produttiva della cosmetica, Cosmoprof.

In aggiunta ai due corsi del benessere già consolidati sul territorio olbiese, un nuovo corso IEFP dedicato al settore della logistica e dei trasporti di Operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Il corso consente di raggiungere le competenze per svolgere, a livello esecutivo, attività relative alla movimentazione, stoccaggio, trasporto e spedizione di merci in sistemi logistici di terra, portuali ed aeroportuali, curando la gestione di magazzini, i flussi delle merci e la relativa documentazione.

La durata dei corsi è di tre anni: un biennio finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e un terzo anno a conclusione del quale si consegue l’attestato di qualifica professionale. I corsi rilasciano infatti una qualifica europea III EQF spendibile sul mercato del lavoro, oltre a fornire la possibilità di riprendere il cammino scolastico tradizionale dalla quarta superiore, oppure l’iscrizione a una quarta annualità IeFP. I percorsi prevedono circa 1000 ore di stage in aziende del territorio, oltre alla formazione teorica e laboratoriale. Formatica ha ormai consolidato negli anni metodologie didattiche fortemente interattive e partecipative, volte ad avvicinare gli allievi al mondo del lavoro.

La partecipazione ai percorsi IEFP è completamente gratuita così come i materiali didattici, forniti gratuitamente all’avvio del triennio formativo. In classe sarà sempre presente anche un tutor, una figura centrale, di assistenza per gli allievi, le famiglie e i docenti, che seguirà tutte le necessità dei corsisti.

Le iscrizioni si effettuano tramite il portale “Unica” del MiM dal 13 gennaio 14 febbraio 2026 al link https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni: il codice meccanografico del corso è SSCF03600E. In questa prima fase le iscrizioni sono dedicate prioritariamente a chi frequenta la classe terza delle scuole medie. Per coloro che invece, entro il limite d’età definito, frequentano una scuola superiore è possibile effettuare una preiscrizione contattando l’agenzia formativa, per poi procedere all’iscrizione definitiva in un secondo momento tramite il portale Sil Sardegna. In risposta alla riduzione dei corsi del benessere sul territorio i posti, seppur limitati, sono stati aumentati a 18!

Per ricevere supporto nella procedura di iscrizione ed eventuali altre informazioni è possibile scrivere all’indirizzo formazionesardegna@formatica.it e chiamare il numero 0789-1738021. Gli uffici di Formatica in viale Basa n.5/9 sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 09.00-13.00/14.00-16.00.

Info sul sito https://www.istruzionetriennale.it/corsi-sardegna/#