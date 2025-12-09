Olbia 9 dicembre 2025 – “Le strade provinciali rappresentano la principale ossatura dell’intera viabilità della Sardegna – ha dichiarato questa mattina l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu al Museo archeologico di Olbia – a essa dobbiamo dedicare particolare attenzione soprattutto quando i dati raccolti dall’Osservatorio sulla sicurezza stradale ci indicano in modo preciso che nelle nostre strade provinciali si verificano il maggior numero di incidenti mortali. Abbiamo stanziato per ogni Provincia risorse importanti che servono per la manutenzione ordinaria e straordinaria ma anche per opere significative come nel caso della Gallura per esempio quella di Monte Pino”.

In diciotto mesi dalla sua nomina Antonio Piu ha portato nella sola Provincia della Gallura nord-est Sardegna circa 33 milioni di euro per una rete di 1.220 km (di cui 450 km statali e 12,5 km commissariati). Presenti il vice presidente della Regione Giuseppe Meloni, il presidente della Provincia Settimo Nizzi, il consigliere regionale Roberto Li Gioi, sindaci e amministratori del territorio, associazione e i rappresentati del TAG.

Questi i principali interventi già finanziati o in avanzata fase esecutiva:

– Monte Pino (SP 38): 9,7 milioni di euro per 5,5 km lavori in corso con convenzione Anas-Provincia riapertura entro estate 2026

– SP 87 Loiri–Vaccileddi: 7 milioni di euro per ridurre il traffico nella frazione Burrasca

– SP 133 Tempio–Aglientu: 27 milioni di euro (Fondi FSC 2021-27) per completare 5,2 km di nuovo tracciato

– SP 90 Badesi–Santa Teresa di Gallura: 4,5 milioni di euro per messa in sicurezza e manutenzione straordinaria

– Nuovo tracciato Abbasanta–Buddusò–Olbia (tratto Alà dei Sardi-bivio Padru): 14,5 milioni di euro (Fondi FSC 2021-27) per 6 km

– Strade commissariate (12,5 km totali valore complessivo 600 milioni):

– Tratto Olbia Nord-San Giovanni (nuova SS 125/133)

– Tratto Arzachena Nord-km 351 SS 125

Su questi ultimi due tratti l’assessore ha rivendicato un risultato politico concreto: “Ci sono anche 12,5 km di strade commissariate che insistono sul territorio provinciale – ha spiegato Piu – si tratta di due strade del valore di 600 milioni la nuova SS 125/133 nel tratto Olbia Nord-San Giovanni e il tratto tra Arzachena Nord e il km 351 della SS 125. Ho messo in piedi la struttura commissariale che non esisteva ora dunque ci sono le condizioni preliminari per procedere più spediti. Per queste strade così come per le altre statali è necessario fare squadra a livello interistituzionale”.

Secondo Antonio Piu il compito della Regione non deve limitarsi al finanziamento ma deve garantire una programmazione puntuale. “Quando una provincia non spende le risorse assegnate i fondi successivi vengono bloccati perché la mancata spesa significa niente gare e niente affidamenti” ha spiegato l’assessore. Sulle manutenzioni straordinarie ha sottolineato che non esistono particolari difficoltà se le risorse vengono effettivamente messe a terra, i lavori affidati e la programmazione proseguita in modo continuativo.