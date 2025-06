OLBIA 20 giugno 2025 – Un secolo di vita e una storia che attraversa l’Italia da nord a sud. Antonietta Lorenzi ha spegnato 100 candeline lo scorso 14 giugno e ieri ha ricevuto la visita del sindaco Settimo Nizzi, accompagnato dagli auguri virtuali di tutta la comunità olbiese.

Nata a Ventimiglia il 14 giugno 1925, Antonietta ha costruito la sua famiglia al Nord prima di scegliere la Sardegna come terra dove trascorrere gli anni della pensione. Sposata con un uomo di origine siciliana, si erano trasferiti a Como dove lei lavorava come operaia metalmeccanica mentre il marito era impiegato nel settore tessile. Una vita di sacrifici e lavoro che li ha portati a crescere l’unica figlia Ornella.

Il destino ha voluto che fosse proprio Ornella a guidare la famiglia verso Olbia. Nel 1971 si sposò con un dipendente della Guardia di Finanza e la coppia si trasferì nella città gallurese. Quando arrivò il momento della pensione, Antoniettae il marito decisero di raggiungerli, lasciando la Lombardia per abbracciare il clima e la tranquillità della Sardegna.

Il marito di Antonietta è mancato nel 1992, ma lei ha continuato a vivere circondata dall’affetto della sua numerosa famiglia. Oggi può contare su una figlia, due nipoti e ben sei pronipoti che rendono le sue giornate sempre piene di vita e allegria.

Durante la visita, il sindaco Nizzi ha voluto sottolineare come storie come quella di Antonietta rappresentino il tessuto sociale di Olbia, una città che sa accogliere e che diventa casa per chi sceglie di viverci. La centenaria, nella foto insieme al primo cittadino e alla figlia Ornella, ha dimostrato ancora una volta come l’amore per la famiglia e la forza di carattere siano i segreti di una lunga vita.