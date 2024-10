★VIDEO★ GOLFO ARANCI. La sua voce iconica e intensa ha scaldato piazza Cossiga regalando forti emozioni a un pubblico di circa 800 persone. Nonostante il tempo incerto, lo spettacolo di Antonella Ruggiero a Golfo Aranci è stato un successo.

Un susseguirsi di canzoni intramontabili del suo repertorio, come “Vacanze romane” e “Ti sento”, e cover senza tempo, prime su tutte “La canzone dell’amore perduto” e “Creuza de mä” di Fabrizio De André, e “No potho reposare”, brano con cui l’artista genovese ha voluto omaggiare l’Isola.

“Cantare in Sardegna è ogni volta un qualcosa di speciale – ha detto Antonella Ruggiero ai nostri microfoni -. E lo è anche questa sera, con il vento. È suggestivo. Mi è già successo in passato ed è stato davvero bello”. La cantante ha dichiarato di non essere legata a un brano in particolare: “Negli anni ne ho cantati tanti e ogni volta lo faccio perché sento la canzone, non tanto per cantarla”.

Perla dei Matia Bazar, a un certo punto della sua carriera ha sentito l’esigenza di abbandonare il gruppo per concentrarsi sulla carriera da solista. “L’ho fatto per continuare la strada – ha detto -, dopo sette anni in cui mi sono volutamente allontanata dal mondo della musica ma non dalla musica, perché è sempre stata nella mia vita. L’ho fatto con la volontà di esibirmi e di cercare musiche apparentemente lontane l’una dall’altra, generi diversi con musicisti che provengono da mondi differenti. Mi trovo benissimo. C’è sempre un filo conduttore quando la musica è bella e profonda”.

Nel concerto golfarancino a ingresso gratuito, organizzato dal Comune insieme alla Mota di Andrea Pica, Antonella Ruggiero è stata accompagnata da una band di tutto rispetto diretta da Renzo Ruggeri, che ha anche suonato la fisarmonica: Luca Marcias alla chitarra, Daniele Russo alla batteria e Matteo Marongiu al basso e contrabbasso. Di seguito un estratto video di “No potho reposare” e “La canzone dell’amore perduto” ⬇️