Importante successo per il team olbiese Angedras Taekwondo, guidato dal maestro Antonio Carta, che ha conquistato cinque medaglie al Trofeo Karyu, tenutosi presso il Pala Santoru di Sassari. L’evento, dedicato alla specialità delle forme, ha visto sfidarsi circa 230 atleti provenienti da tutta la Sardegna e oltre, su tre quadrati di gara.

Dopo settimane di intensa preparazione presso il Planet Fitness Olbia, il team si è presentato con sei atleti, ottenendo risultati importanti:

•Gabriele Padre e Jacopo Aru hanno conquistato l’oro. Thomas Aru ha ottenuto un argento. Andrea Mura e Nicholas Contini si sono aggiudicati il bronzo.

Una prestazione corale che ha confermato il valore della squadra: “Sono orgoglioso per quanto dimostrato dai ragazzi in gara – ha commentato il maestro Antonio Carta -. Sono stati grandiosi. Dopo settimane intense e stancanti non potevamo chiudere l’anno in modo migliore. Ringrazio tutti per la passione e la dedizione dimostrata. Ora qualche giorno di meritato riposo, in attesa delle numerose gare che ci attendono nel nuovo anno”.