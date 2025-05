Olbia. Un pubblico attento e partecipe ha accolto il concerto di Andrea Valeri, uno dei massimi esponenti della chitarra acustica fingerstyle a livello internazionale, ospite della Centro Musica Academy e della Scuola Civica di Musica di Olbia. L’evento si è tenuto giovedì 22 maggio presso il Musmat, in via Roma, e ha visto la partecipazione speciale del chitarrista Mauro Mibelli.

Nel pomeriggio, Valeri ha condotto una masterclass gratuita rivolta ad allievi, appassionati e giovani musicisti. In serata, il concerto ha incantato la platea con una miscela di virtuosismo e suggestione sonora.

L’assessore alla Cultura Sabrina Serra ha espresso il proprio apprezzamento: “Siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale spessore che celebra la musica come strumento di incontro, crescita e ispirazione. La presenza di artisti del calibro di Andrea Valeri e Mauro Mibelli arricchisce il panorama culturale della nostra città, offrendo ai cittadini – e in particolare ai giovani musicisti – l’opportunità di vivere un’esperienza unica. Ringrazio il direttore della Scuola Civica di Musica, maestro Fabrizio Ruggero, e la Centro Musica Academy per la collaborazione e per aver reso possibile questa straordinaria giornata all’insegna dell’arte e della condivisione. Eventi come questo confermano la centralità di Olbia come punto di riferimento per la cultura in Sardegna”.

L’iniziativa ha ottenuto il sostegno del comune di Olbia, della Regione Sardegna e di numerosi enti istituzionali, confermando l’impegno per la promozione della cultura musicale nel territorio.