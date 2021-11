Una perturbazione pre-frontale, associata alla bassa pressione in avvicinamento verso la Sardegna, sta interessando in queste ore la Gallura. Temporali circoscritti, con alcuni rovesci e forte attività elettrica, hanno sferzato la zona di Olbia con accumuli oltre i 30 mm in poche ore.

Nelle prossime ore si verificherà il passaggio del fronte con possibilità di altre piogge da deboli a moderate. Nella notte, la linea temporalesca in esaurimento si muoverà verso nord-est.

Al largo di Tavolara un nubifragio stazionario ha fortunatamente scaricato la sua energia in alto mare. Nella giornata di domani, giovedì 25 novembre, il nord Sardegna si troverà nel centro del vortice depressionario che ci terrà al di fuori dei fenomeni più intensi che si sposteranno verso le coste tirreniche della penisola.