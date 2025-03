OLBIA. La musica torna protagonista a Olbia con l’RDS Summer Festival 2025, in programma l’11 e il 12 luglio al porto vecchio. Due giornate di spettacoli e concerti dal vivo che porteranno sul palco alcuni dei nomi più noti della scena musicale italiana. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune, sceglie Olbia come una delle quattro tappe ufficiali del tour estivo.

A dare ancora più rilievo alla presenza di RDS in città sarà il Pre Summer Festival, un’anteprima speciale che si terrà a giugno, in occasione del Rally Italia Sardegna. Una sinergia tra sport e musica pensata per amplificare la portata dell’offerta culturale e attrarre pubblico già in una fase iniziale della stagione.

“Con l’RDS Summer Festival di luglio portiamo a Olbia un appuntamento capace di richiamare grande pubblico anche fuori dai classici momenti dell’estate – dichiara Marco Balata, assessore ai grandi eventi del comune di Olbia -. Vogliamo una città che viva di eventi e cultura in ogni periodo dell’anno, senza aspettare agosto per accendersi”. La programmazione completa e i dettagli sugli artisti verranno resi noti prossimamente.