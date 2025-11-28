Olbia 28 novembre 2025 – La Polizia di Stato ha preso parte alla quinta edizione di “Scienza in Piazza” con uno stand dedicato alle attività di istituto, mostrando le apparecchiature utilizzate per individuare alterazioni e contraffazioni dei documenti di identificazione e illustrando il lavoro della Specialità Polizia di Frontiera attiva nello scalo olbiese.

La presenza degli operatori ha attirato numerosi visitatori e ha introdotto il pubblico all’interno di una tre giorni, dal 19 al 21 novembre, che ha registrato circa ottomila presenze al terminal Olbia – Costa Smeralda.

LEGGI ANCHE: